Giovane di 21 anni di Iglesias arrestato dai carabinieri della città per tentata rapina

Iglesias, 8 Dic 2019 – I Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno arrestato un 21enne della zona, accusato del reato di tentata rapina.

Il giovane è stato trovato in possesso, usato per commettere il reato, un coltello di circa 30 cm ed indossava un passamontagna, e poi bloccato da un Sottufficiale dell’Esercito Italiano libero dal servizio.

Il reato si è consumato in via Azuni di Iglesias, alle ore 18:30 circa quando S.G., con diversi precedenti in Banca Dati, dopo aver scelto la vittima da colpire, una donna di 57 anni, si è avvicinato furtivamente alla vittima, calandosi nel frattempo il passamontagna sul volto. E proprio questo atteggiamento, più che sospetto, ha attirato l’attenzione di un Maresciallo dell’Esercito che era a passeggio per le vie del centro e che subito si è avvicinato al luogo ove si stava consumando il delitto: il rapinatore infatti, ha aggredito la vittima alle spalle nel tentativo di strapparle la borsa, ma la donna, cadendo al suolo proprio a causa della violenza subita, ha di fatto impedito al malvivente di impossessarsi della borsa tenuta a tracolla.

Poi durante le concitate fasi, il rapinatore, avvedutosi della difficoltà nel portare a termine il crimine e contestualmente accorgendosi dell’arrivo di un uomo che lo stava raggiungendo, il militare in borghese appunto, si è dato alla fuga durante la quale si è disfatto di un oggetto lanciandolo sotto una macchina nella adiacente via pescivendoli. Ma la corda dell’auto della rapina, è terminata a poche centinaia di metri di distanza quando il Sottufficiale ha raggiunto il ragazzo trattenendolo per il breve frangente necessario all’arrivo di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Iglesias, nel frattempo avvisati tramite 112 dai passanti, evitando così ogni possibile tentativo di reazione violenta da parte del fermato; l’intervento della pattuglia ha poi consentito di ricostruire completamente la scena. E, infatti, durante il sopralluogo effettuato nelle immediatezze, è stato possibile appurare che l’oggetto lanciato dall’uomo in fuga era un coltello della lunghezza di circa 32cm utilizzato per la rapina, recuperato dai Carabinieri e, subito dopo il l 21enne è stato così accompagnato in Caserma dove è stato dichiarato in arresto al termine delle celeri indagini condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Iglesias.

La vittima nel frattempo era stata soccorsa dai passanti e trasportata presso il C.T.O. di Iglesias, ove è stata riscontrata affetta da traumi contusivi per la caduta, con prognosi di 10 giorni, oltre ad un comprensibile spavento.

Quindi l’arrestato, dopo le formalità di legge in caserma su disposizione dell’A.G. è stato accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo previsto per domani presso il Tribunale di Cagliari.