Agenti Polizia di Stato del Commissariato di Quartu Sant’Elena ha arrestato una collaboratrice domestica per furto.

Quartu Sant’Elena (Ca), 7 Dic 2019 – Nella tarda mattinata di ieri gli investigatori della Squadra Mobile e della Sezione Polizia Anticrimine del Commissariato di PS Quartu Sant’Elena, hanno portato a termine una attività info-investigativa che ha consentito di arrestare C. M.B., 43enne cagliaritana per furto aggravato e continuato.

L’indagine ha avuto origine quando il giorno 2 dicembre scorsouna cittadina ha chiesto aiuto alla Polizia, denunciando un furto di gioielli in oro e argento nonché della somma di 200€ in banconote, sottratti dalla propria abitazione.

L’ammanco del denaro è avvenuto in più giorni e questo particolare ha fatto insospettire i poliziotti che hanno rivolto le loro attenzioni verso la donna che svolgeva l’attività di collaboratrice domestica presso quella famiglia da circa tre mesi.

Dagli accertamenti svolti dagli Agenti Commissariato di Quartu Sant’Elena era emerso che, presso alcuni esercizi di compro oro del circondario, erano stati venduti, per la somma di 3.300 € circa, parte dei gioielli sottratti alla vittima, alla quale era stato chiesto dagli stessi Agenti di non modificare e mantenere le usuali abitudini nel conservare il denaro, provvedendo a fare una fotografia delle banconote conservate.

Questo stratagemma ha condotto i poliziotti presso l’abitazione della C. M.B. dove è stata trovata una banconota da 50€ (precedentemente fotografata) quale bottino dell’ultimo furto commesso.

La collaboratrice domestica è stata quindi dichiarata in arresto in flagranza del reato di furto aggravato continuato e dopo essere stata condotta negli uffici del Commissariato di Quartu Sant’Elena è stata accompagnata presso il domicilio, in attesa di essere presentata all’udienza di convalida per direttissima prevista per oggi.