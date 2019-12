Trasporti, Assessore Zedda A Bruxelles: “mobilità per Sardegna priorità per programma coesione Ue 2020”

Cagliari, 5 Dic 2019 – “Il ruolo determinante dei trasporti e dell’efficienza nei collegamenti tra le Regioni d’Europa, in particolare di quelle insulari, sarà una delle priorità del Programma relativo alla coesione territoriale 2020”. Lo ha detto la vicepresidente dell’AER, l’Assemblea delle Regioni d’Europa, Alessandra Zedda, dando notizia dell’approvazione all’unanimità della sua proposta da parte dell’assemblea.

Le linee e i contenuti dell’indicazione formulata dalla rappresentante della Giunta regionale sarda a Bruxelles, – si legge in una nota dell’Assessorato – saranno, infatti, oggetto di un approfondito lavoro portato avanti da una speciale task force – guidata da Alessandra Zedda – che avrà il compito di elaborare il documento ufficiale che sarà sottoposto alla Commissione europea entro il mese di giugno 2020.

“Ho voluto mettere in evidenza – conclude la nota dell’Assessore Alessandra Zedda – l’importanza del ruolo dei trasporti aerei e marittimi per le regioni periferiche e insulari e le difficoltà determinate da una connessione carente. Ridurre lo svantaggio è necessario per assicurare uno sviluppo dell’economia in linea con quello del resto dell’Europa”, ha sottolineato l’assessore, ribadendo che “dobbiamo sforzarci di trovare tutti gli strumenti che portino ad azioni concrete per assicurare a tutti i sardi e non il diritto alla mobilità”. Rdd