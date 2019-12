Parigi: caos black bloc, pioggia di lacrimogeni. Si protesta contro riforma pensioni, città bloccata

Parigi, 5 Dic 2019 – Scontri nel corteo parigino, durante lo sciopero generale contro la riforma delle pensioni. Nei dintorni di place de la République, dove hanno preso posizione centinaia di black bloc con il volto coperto, sono stati dati alle fiamme alcuni cassonetti e i pompieri sono intervenuti.

Nel corso del pomeriggio si è sviluppato un grande rogo al centro della piazza, dal quale si leva un denso fumo nero. I black-bloc hanno dato alle fiamme materiale di cantiere, arredo urbano, cassonetti proprio in corrispondenza di un ingresso della metropolitana, che è chiusa da questa mattina. Alcuni giovani vestiti di nero e con il volto coperto si sono arrampicati sul monumento alla Republique, nel centro della piazza.

I casseur hanno anche lanciato sassi contro le vetrine, la situazione è tesa, i trasporti paralizzati, ferma la metro di Parigi. Scuole chiuse. Sbarrate le raffinerie. Lo sciopero verrà prorogato “fino a lunedì”. 250 le manifestazioni in tutto il paese per quella che è stata definita una mobilitazione di massa, tra le più imponenti degli ultimi anni.

Alcune centinaia di black bloc si erano riuniti a Place de la Republique, già prima della partenza del corteo. I giovani, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno preso di mira e danneggiato alcune telecamere di operatori tv che li stavano riprendendo.

Oltre a Parigi scontri anche a Nantes, dove si tengono manifestazioni organizzate contro la riforma delle pensioni messa a punto dal governo. In entrambe le città la polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere la folla. Scontri anche Rennes e Bordeaux.

Emmanuel Macron si dice “calmo e determinato” di fronte alla contestazione della riforma delle pensioni la cui “architettura generale” sarà annunciata a metà della settimana prossima dal primo ministro, Edouard Philippe. Lo ha reso noto l’Eliseo. “Il capo dello Stato – ha fatto sapere la presidenza – è calmo e determinato a condurre questa riforma, ascoltando e consultando. E’ attento al rispetto dell’ordine pubblico e ai disagi subiti dai francesi”. L’Eliseo ha precisato che “l’Alto commissario Jean-Paul Delevoy concluderà ad inizio settimane le consultazioni con i partner sociali e si esprimerà per una sintesi delle discussioni, poi il primo ministro, a metà della settimana prossima, annuncerà l’architettura generale della riforma”.

Fermi il 90% dei treni alta velocità (Tgv) e oltre l’80% dei treni regionali. Scuole chiuse. I servizi si fermeranno per quasi tutto per tutto il giorno: dagli aerei ai treni, fino agli ospedali, aperti solo per le emergenze. Chiusa anche la Tour Eiffel simbolo di Parigi e del paese.

L’Unsa primo sindacato della Ratp ha deciso che autobus e metro resteranno fermi fino a lunedì

Sono settimane che il governo si sta preparando al fatidico 5 dicembre, che sta paralizzando totalmente il Paese. Per contrastare migliaia di black bloc attesi a Parigi e nelle principali città francesi, il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, ha messo in campo un ingente dispositivo di sicurezza.

Anche la Prefettura di Parigi è in allerta e ha predisposto la chiusura di tutte le attività commerciali che si trovano lungo il percorso della manifestazione principale nella capitale, avvertendo che “il contesto sociale molto teso potrebbe generare violenze, distruzioni e saccheggi”. Lo stesso dispositivo era stato attuato per la manifestazione del 1 maggio dello scorso anno.

Sono al momento 41 le persone fermate dalla polizia per le violenze a margine della manifestazione parigina. Secondo la questura, sono invece settantuno le persone controllate dalla polizia e 9.350 i controlli preventivi.