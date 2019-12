Pane – “Panifici aperti-Le vie del pane”: sabato 7 dicembre l’evento conclusivo dell’iniziativa regionale per la valorizzazione del pane e dell’arte bianca.

Cagliari, 5 Dic 2019 – Saranno i forni del “Borgo del Pane” di Settimo San Pietro (in Via IV Novembre n.2 dalle 10.30), a ospitare sabato prossimo, 7 dicembre, l’evento conclusivo di “Panifici aperti – Le vie del pane”, progetto regionale ideato e promosso da Confartigianato Imprese Sardegna, Laore Sardegna e Associazione Panificatori di Confartigianato Sud Sardegna, per valorizzare il pane sardo e i territori di produzione, e far conoscere le imprese della panificazione e dell’“arte bianca”.

La giornata di sabato, patrocinata dall’Assessorato Regionale all’Artigianato, Turismo e Commercio che continuerà a supportare l’iniziativa anche in futuro, insieme ai vertici di Confartigianato Imprese Sardegna e Laore Sardegna, con i panificatori della Sardegna e alcuni Amministratori locali, sarà l’occasione anche per riflettere sulla tematica del pane tipico sardo, sulle sue specificità e potenzialità, e analizzare i dati delle imprese e delle produzioni. Anche in questa occasione, verranno fatti degustare i prodotti da forno. L’iniziativa proseguirà a livello territoriale anche nella giornata di domenica 8.

In 2 mesi di attività e iniziative nei forni e panifici di Cagliari, Carloforte, Gonnosfanadiga, Iglesias, Bonorva, Montresta, Oristano, Orroli, Genuri e Padria, l’iniziativa ha consentito a cittadini, studenti e turisti, di visitare numerosi panifici in tutta l’Isola, rafforzando così il legame tra maestri panificatori e clienti, valorizzando le produzioni realizzate con sfarinati sardi, sensibilizzando al consumo di pane fresco a marchio sardo e facendo conoscere numerosi contesti territoriali e culturali. All’interno di ogni laboratorio per ogni pane prodotto, i panificatori hanno proposto le descrizioni storiche e sottolineato le curiosità, ed evidenziato le differenze tra grano duro e tenero, i diversi lieviti e le relative lievitazioni, la filiera corta e il chilometro zero.

“I panificatori sono i custodi di tradizioni preziosissime e millenarie che dobbiamo proteggere, valorizzare e soprattutto far conoscere – commenta Gianfranco Porta, Presidente dell’Associazione Panificatori di Confartigianato Sud Sardegna – e questa iniziativa è stata un modo per rafforzare la filiera dell’arte bianca, riscoprirne i valori e fare rete tra piccoli produttori”. Com