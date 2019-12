Incidenti stradali nei pressi di Oniferi: giovane donna di 31 anni di Gavoi ferita in modo non grave. Sul posto i carabinieri della compagnia di Ottana

Ottana (Nu), 4 Dic 2019 – Questa mattina, intorno alle ore 11.00, i carabinieri della Aliquota radiomobile della compagnia di Ottana sono intervenuti nel territorio del comune di Oniferi (Nu), sulla SS 131 dcn al km 35+400 dove, per cause in corso di accertamento, si era verificato un incidente stradale autonomo di un’auto condotta da una 31enne di Gavoi.

La donna subito dopo essere stata soccorsa è stata trasportata da personale del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure dove è stata trattenuto ma non versa in gravi condizioni.

Il personale dell’Arma procede ai rilievi e agli accertamenti del caso.