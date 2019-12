Dall’agenzia di viaggio allo psicologo: le professioni che si sono aperte a internet

Il mondo sta diventando sempre più digitale e molti dei servizi a cui eravamo abituati stanno ora approdando nel mondo di internet. Se ormai la Tv è diventata quasi obsoleta, sostituita da YouTube o da servizi di streaming come Netflix, lo stesso discorso si può fare parlando di alcune professioni e negozi che stanno sempre più spesso abbandonando il mondo “fisico” alla volta di quello digitale.

I negozi e i servizi si aprono al digitale

Mantenere un negozio fisico è estremamente costoso tra affitto, bollette e spese di viaggio se si è pendolari. Per questo, tanti negozi fisici ora si sono aperti al mondo online, associando il lavoro digitale a un negozio, magari di dimensioni ridotte, o passando del tutto a internet.

Tra le prime a convertirsi al digitale spiccano le agenzie di viaggio. Se prima i viaggiatori per prenotare aerei e alberghi dovevano rivolgersi a un’agenzia fisica, ora possono farlo direttamente sul sito della compagnia area o tramite una delle tante agenzie di viaggio online, che spesso mostrano anche le alternative più economiche per le date scelte. Alcune di queste, come Opodo o PiratinViaggio sono nate da un progetto 100% digitale, mentre altre come Eden Viaggi preferiscono mantenere la loro clientela più fedele grazie ai negozi fisici aprendosi però ai giovani con i servizi di prenotazione online.

Anche il mondo dell’intrattenimento ha tratto grandi vantaggi dall’apertura di piattaforme online. Permettendo ai propri clienti di giocare anche da casa: i casinò sono approdati su internet implementando nuove tecnologie come il live streaming e migliorando la grafica delle slot machine. In questo modo portali come Betway Casinò online possono ora offrire ai propri clienti giochi quali il blackjack, la roulette e le slot machine in un solo sito accessibile sia da computer che tramite app.

Sorprendentemente anche il mondo delle banche ha deciso di innovarsi e darsi al digitale. Tutte le principali banche italiane ora hanno un portale online che permette ai clienti di controllare il proprio conto corrente ed effettuare bonifici e pagamenti. Sono però nate anche diverse banche online senza una sede fisica. Le procedure di iscrizione avvengono su internet e in caso di problemi ci si deve rivolgere agli operatori via chat o telefono. L’affidabilità di questi servizi è variabile e dipende dalla singola banca. Se sul sito di recensioni Trustpilot la banca online Widiba ha totalizzato un punteggio solo mediocre, Revolut ha invece una maggioranza di giudizi “eccezionali” forniti da migliaia di clienti.

Professionisti via Skype

Non sono solo i negozi fisici a essersi trasferiti su internet: anche i professionisti scelgono sempre più spesso la via del digitale per ampliare il proprio ventaglio di clienti, approfittando soprattutto delle tecnologie di live streaming e videochiamata.

Se un tempo per dare ripetizioni bisognava accogliere lo studente in casa propria, ora nessuno deve muoversi dal divano: grazie a servizi come Skuola.net ora è possibile trovare un insegnante via internet e accordarsi per ricevere ripetizioni tramite Skype, permettendo agli allievi di trovare l’insegnante che fa per loro anche a distanza.

In modo simile anche i corsi di lingua sono disponibili online. Siti come iTalki permettono di mettere in contatto allievi con più di 10.000 insegnanti madrelingua anche dall’altra parte del mondo, aumentando in questo modo la qualità dell’insegnamento, soprattutto per quanto riguarda lingue con pochi parlanti o poco studiate in Italia.

L’ultima frontiera però è quella dei medici online. Se nulla può sostituire una visita di persona, in cui il professionista può controllare con cura lo stato di salute del paziente, siti web come Medici Italia e il Dottore Risponde offrono consulenze preliminari gratuite. Non bisogna far altro che scrivere ai professionisti disponibili o sul forum del sito per ricevere in breve tempo una risposta di un medico che risolverà i vostri dubbi o vi consiglierà di prenotare una visita di accertamento. Anche il mondo della psicologia trae grande beneficio dalle videochiamate: ora è infatti possibile effettuare sedute a distanza con Skype o Google Hangouts, tenendo vicino il proprio psicologo di fiducia in caso di trasferimento o trovando quello che fa per voi dall’altra parte d’Italia, come il dott. Marco Giacobbi disponibile sulla piattaforma Psico Help.

Approfittando del sempre crescente successo del fitness e dello yoga, i personal trainer stanno trovando sempre più sbocchi online. Registrando video e compilando schede in internet, i personal trainer come Frank Casillo possono allenare una persona anche a distanza, seguendo i suoi miglioramenti e adattando l’allenamento alle sue necessità grazie a consulenze via email o telefoniche.

Internet è sempre più importante nelle nostre vite, sostituisce la nostra tv, i nostri giornali e i nostri libri. Sempre più spesso il mondo digitale sta diventando casa di negozianti e professionisti di cui prima potevamo usufruire solo di persona, unendo in modo sapiente la comodità di un contatto rapido e che non necessita di spostamenti con i servizi a cui siamo già abituati.