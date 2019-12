Comunicazione visiva: elementi di foto, video e postproduzione 10 ore per migliorare nella gestione delle risorse multimediali

Cagliari, 4 Dic 2019 – Fotografie e video sono il cuore di ogni strategia di comunicazione contemporanea. Conoscere i concetti base relativi alla gestione e alla lavorazione delle immagini può fare la differenza nella promozione della propria società, del proprio ente o degli eventi che si organizzano. Per questo il Crei Sardegna, in collaborazione con Acli Cagliari e con l’associazione sportiva dilettantistica Blue Sardinia, organizza un laboratorio introduttivo della durata di 10 ore con l’obiettivo di conoscere, ottimizzare e gestire le risorse multimediali.

Il laboratorio di foto e montaggio video si svolgerà il sabato pomeriggio e prevede 3 incontri: uno per la parte relativa alle fotografie (orario 15/19) e due per quanto riguarda i video (orario 15/18). Le lezioni si terranno in Viale Marconi n. 4 a Cagliari.

Per maggiori informazioni e per partecipare, è possibile inoltre contattare la segreteria Acli Cagliari al numero 07043039 o inviare una e-mail a acliprovincialicagliari@gmail.com