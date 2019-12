Militari della Tenenza di Muravera della Guardia di Finanza scoprono un soggetto che ha indebitamente beneficiato dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Muravera (Ca), 3 Dic 2019 – Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Muravera hanno individuato un soggetto del posto che ha indebitamente usufruito di esenzioni dal pagamento dei ticket relativi a diverse prestazioni sanitarie fruite nel corso dell’anno 2015.

Infatti, le attività ispettive hanno permesso di accertare che il soggetto controllato versava in una situazione economica per la quale non era prevista l’esenzione dal pagamento del ticket, poiché rientrava in una posizione reddituale ben al di sopra dei limiti previsti, usufruendo così indebitamente dell’agevolazione a fronte degli esami clinici ricevuti presso strutture pubbliche e convenzionate per un importo complessivo pari a 336 euro.

Al responsabile è stata comminata una sanzione pari al triplo della somma relativa alle prestazioni sanitarie ricevute ed è stato altresì segnalato alla A.S.L. di competenza per il recupero delle somme indebitamente fruite in esenzione.

Dall’inizio dell’anno, le verifiche su questo fronte hanno portato ad individuare 29 casi di indebita esenzione del pagamento del ticket sanitario per un ammontare complessivo di oltre 14.600 euro.