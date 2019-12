Ieri Domenico Chierico ha lasciato la Questura di Cagliari per svolgere l’importante incarico di Vice Questore Vicario presso la Questura di Rovigo.

Cagliari, 3 Dic 2019 – Da ieri, il dott. Domenico Chierico ha lasciato la Questura di Cagliari per svolgere l’importante incarico di Vice Questore Vicario presso la Questura di Rovigo.

Nato a Perugia, ma pugliese d’origine, 52 anni, sposato e padre di due figli, dal 1992 è in servizio nella Polizia di Stato e, come primo incarico, era stato assegnato alla Questura di Nuoro, per dirigere prima la Squadra Mobile, poi la Digos.

Dal 1999 al 2008 dirige la Sezione criminalità organizzata (Sco) della Squadra Mobile di Cagliari, svolgendo in tale incarico il coordinamento di importanti attività di indagine su reati di competenza della Dda nel territorio regionale e occupandosi delle maggiori inchieste svolte in Sardegna in materia di omicidi e di sequestri di persona a scopo di estorsione.

Da gennaio 2008 a settembre 2015, ha svolto l’incarico di Dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Sardegna, occupandosi dell’attività di coordinamento della Polizia Scientifica in ambito regionale.

Promosso primo dirigente nel 2015, dopo la frequenza del 31° corso di formazione dirigenziale alla Scuola superiore di Polizia a Roma, è stato assegnato alla Questura di Nuoro dove ha diretto la Divisione Polizia Anticrimine.

Nel 2017 è approdato alla Questura di Cagliari, dove ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto per due anni, durante i quali è stato impegnato, tra l’altro, nella pianificazione e organizzazione di eventi di rilievo nazionale e nella gestione delle problematiche inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica più sentite sia in Provincia che nell’Isola. Com