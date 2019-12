Francesco Antonioni presenta Hänsel und Gretel di Engelbert Humperdinck, al Teatro Lirico di Cagliari

Cagliari, 3 Dic 2019 – Venerdì 6 dicembre, alle 17, nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, debutta a Cagliari come conferenziere Francesco Antonioni che presenta Hänsel und Gretel di Engelbert Humperdinck, in un incontro con il pubblico. L’opera va in scena, venerdì 13 dicembre alle 20.30 (turno A), quale ottavo ed ultimo appuntamento della Stagione lirica e di balletto 2019 del Teatro Lirico di Cagliari. L’ingresso alla presentazione è libero.

Francesco Antonioni – Definito da “The Guardian” «Un compositore che sa esattamente cosa fare e come realizzare le proprie idee», Francesco Antonioni (Teramo, 1971) compone musica per orchestra, opere teatrali, balletti, musica da camera, brani solistici ed elettronici. A proprio agio in molti generi accanto alla musica classica, in cui affondano le radici, le sue composizioni si situano consapevolmente sul punto di incontro di diversi linguaggi, dei quali ricercano affinità e possibilità di integrazione. «Il pensiero che questa musica trasmette è una conquistata libertà da qualunque dogma avanguardistico, ma anche antiavanguardistico» ha scritto Dino Villatico (“Classic Voice”). Grazie anche all’energia ritmica che caratterizza la sua musica, ha al suo attivo numerose collaborazioni con coreografi e compagnie di danza. Le sue composizioni sono state commissionate da compagini e festival quali: Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Albany Symphony Orchestra (USA), Ensemble Modern (Frankfurt), Birmingham Contemporary Music Group (UK), MiTo Settembre Musica, Biennale di Venezia (2001, 2010, 2016), ed eseguite da Antonio Pappano, Vladimir Ashkenazy, George Benjamin, Evelyn Glennie, Yuri Bashmet. Dal 2009 le sue partiture sono pubblicate da Ricordi. Attivo anche nel campo della divulgazione musicale, dal 2001 lavora come conduttore radiofonico su Rai Radio 3 (“Radio3 Suite”, “Primo Movimento”, “Lezioni di Musica”) e, dal 2015, conduce trasmissioni musicali su Rai 5.

Hänsel und Gretel viene replicata: sabato 14 dicembre alle 19 (turno G); domenica 15 dicembre alle 17 (turno D); martedì 17 dicembre alle 20.30 (turno F); mercoledì 18 dicembre alle 20.30 (turno B); giovedì 19 dicembre alle 19 (turno L); venerdì 20 dicembre alle 20.30 (turno C); sabato 21 dicembre alle 17 (turno I); domenica 22 dicembre alle 17 (turno E).

