Comune di Cagliari – Lavoras: pubblicati i nuovi calendari delle prove di idoneit

Cagliari, 2 Dic 2019 – Sono consultabili e scaricabili nell’Albo pretorio on-line, alla sezione “Atti in pubblicazione del Comune – Atti del Comune – Altri tipi di documenti del Comune” (link più sotto), i calendari delle prove di idoneità per l’assunzione a tempo determinato per i cantieri di nuova attivazione previsti dalla Legge Regionale n. 1/2018 (programma Lavoras), relative ai seguenti profili:

1 Impiegato Amministrativo (laureato) id 12906 2 Impiegati Amministrativi (diplomati) id 12942 1 Impiegato Amministrativo (diplomati) id 12951 1 Funzionario Amministrativo (laureato) id 12959 2 Impiegato Amministrativo (diplomati) id 12961 9 Impiegati Amministrativi (diplomati) id 12963 5 Assistenti Amministrativi (compiti esecutivi) (licenza media) id 12970 3 Impiegato Amministrativo (diplomati) id 12982.

I candidati interessati sono invitati a presentarsi, muniti di un documento di identità in corso di validità, nel giorno, nell’ora e nella sede indicata negli elenchi in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio online.

Per le convocazioni relative agli altri profili si rinvia alle successive pubblicazioni.

Eventuali problematiche connesse alle convocazioni potranno essere segnalate tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: cantieri@comune.cagliari.it