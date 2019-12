Clima, il mondo al limite. Al via la Cop25. Dichiarazione del Segretario N.U. Guterres: “Ci stiamo avvicinando a un punto di non ritorno”

Madrid, 2 Dic 2019 – Ci stiamo avvicinando a “un punto di non ritorno”: lo ha denunciato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, alla vigilia della conferenza sul clima che si apre oggi a Madrid.

Secondo il dirigente del Palazzo di Vetro, “è cruciale che nei prossimi 12 mesi arrivino impegni nazionali più ambiziosi, in particolare da parte dei maggiori inquinatori, con l’obiettivo di cominciare subito a ridurre le emissioni di gas serra a un ritmo tale da raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050″. Alla conferenza sul clima, la Cop25, organizzata all’ultimo minuto nella capitale spagnola prendono parte delegazioni di 196 Paesi firmatari dell’accordo di Parigi del 2015.

Il Brasile aveva rinunciato nel novembre 2018 ad ospitare la conferenza, in seguito all’elezione del presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, il Cile si era offerto volontario per ospitare la COP 25 nel 2019. Ma lo scorso 30 ottobre, il presidente cileno ha finito per annunciare che il suo Paese, alle prese con una protesta sociale che non si indebolisce, ha rinunciato a ospitare la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima. Il giorno successivo, la Spagna si è offerta di ospitare la conferenza sui cambiamenti climatici, nelle stesse date previste inizialmente in Cile. Data l’urgenza del calendario, la proposta è stata accettata due giorni dopo dalle Nazioni Unite.

I 25.000 delegati, tra cui la giovane attivista ambientale svedese Greta Thunberg, in questi giorni saranno accolti all’Ifema, una grande fiera espositiva situata vicino all’aeroporto internazionale di Madrid. Mentre il Cile mantiene la presidenza dell’evento, molti critici sono emersi dalla società civile, temendo che il trasferimento della sede impedirà ad alcuni partecipanti di recarsi a Madrid (costi extra, visti, ecc.).

“Time for action”, il momento d’agire: lo slogan di questa 25esima riunione annuale delle Nazioni Unite sul clima è chiaro. L’obiettivo principale è incoraggiare gli Stati firmatari a rivedere, entro la fine del 2020, il loro impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. L’accordo di Parigi del 2015 prevede che i circa 200 Paesi firmatari rivedano i loro impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro la fine del 2020.

Alla vigilia dei lavori il ministro dell’ambiente italiano, Sergio Costa ha ricordato che l’Italia è in prima fila. “Tutto il mondo insieme per affrontare i cambiamenti climatici”.