Ad Assemini in località “Su Fraigu” nascondeva armi in casa: arrestato dalla Polizia di Stato pregiudicato 61enne per detenzione di arma clandestina e munizionamento

Assemini, 2 Dic 2019 – Sabato mattina, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Cagliari insieme ai poliziotti della Squadra Volanti, hanno eseguito un’operazione congiunta presso l’abitazione di un 61enne di Assemini, residente in località “Su Fraigu” dove l’uomo, Giovanni Mario Sulas, era già noto alle forze di Polizia per precedenti specifici in materia di armi.

L’attività investigativa condotta dai poliziotti nei suoi confronti è poi sfociata nel controllo domiciliare finalizzato alla ricerca di armi e munizionamento. E, infatti, in casa di Sulas è stato trovato, nascosto all’interno di un armadio in camera da letto, un fucile, con matricola abrasa, conservato all’interno della sua fodera insieme al munizionamento, 55 cartucce calibro 12, di cui 11 con munizionamento a palla.

È stato trovato anche un pugnale a baionetta di circa 41 cm di lunghezza, ben in mostra in un mobile espositore nel soggiorno.

Quindi l’uomo il sessantunenne è stato dichiarato in arresto per detenzione di arma clandestina e munizionamento e accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.