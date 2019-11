I carabinieri della compagnia di Tonara incontrano gli studenti delle scuole medie ed elementari di Ovodda

Ovodda (Nu), 30 Nov 2019 – I militari della Compagnia Carabinieri di Tonara hanno incontrato gli studenti delle scuole medie ed elementari dell’istituto comprensivo di Ovodda.

Durante l’incontro presso la scuola, inserito nel più ampio “progetto della cultura della legalità”, quale contributo portato avanti dall’Arma dei Carabinieri, i militari si sono confrontati su diverse tematiche d’interesse per i ragazzi. Tra gli argomenti trattati che costituiscono maggiore allarme sociale tra gli adolescenti quelli che hanno generato maggiore curiosità sono stati il fenomeno del bullismo, del cyber-bullismo, l’uso di sostanze alcooliche ed altre tematiche inerenti la cultura della legalità. La finalità degli incontri è quella di far maturare la consapevolezza che ogni cittadino, se onesto e rispettoso delle legge, per il tramite dell’Arma dei Carabinieri, può e deve fare la differenza.

Anche semplici atti di prepotenza, se tollerati, peggiorano la vivibilità del contesto locale favorendo l’infiltrazione criminale. È stato spiegato ai ragazzi delle varie fasce d’età come, con la giusta partecipazione e con l’opportuno coinvolgimento, si può aiutare i Carabinieri ad essere presenti in maniera ancor più incisiva sul territorio, grazie alle loro segnalazioni, invitandoli ad essere “attori responsabili” nella comunità.

Le attività hanno riscosso grande attenzione, suscitato l’entusiasmo dei giovani studenti e verranno replicate nel prossimo futuro. Red