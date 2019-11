A scuola con la Guardia di Finanza: “non solo repressione, anche educazione alla legalità”

Cagliari, 30 Nov 2019 – Nei giorni scorsi, presso l’Istituto Comprensivo di Sorso – Via Azuni, si è tenuto un incontro delle Fiamme Gialle sassaresi con gli studenti per parlare di cultura della legalità.

All’incontro hanno partecipato oltre 140 alunni delle classi quarta e quinta elementare che hanno ascoltato con vivo interesse l’illustrazione dei molteplici compiti istituzionali svolti dal Corpo ed hanno assistito, con entusiasmo, alla dimostrazione delle unità cinofile della Tenenza di Porto Torres che hanno simulato un controllo antidroga.

I militari, guidati dal Comandante del Reparto, Tenente Manuel Milia, sono stati accolti dagli studenti con l’Inno di Mameli e lo sventolio di bandiere tricolori e degli emblemi della Guardia di Finanza, circostanza che ha piacevolmente onorato i militari partecipanti.

L’evento, che vuole infondere negli alunni una maggiore consapevolezza del valore della legalità nel vivere civile fin dalle prime fasi della vita scolastica, con specifico riferimento alla legalità economico-finanziaria, alla prevenzione dell’evasione fiscale, al contrasto dello sperpero di risorse pubbliche, della contraffazione dei prodotti, nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha suscitato il vivo interesse dei ragazzi che hanno intensamente interagito con gli operatori con grande entusiasmo e curiosità, formulando numerose domande.

L’iniziativa trae origine da un Protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finalizzato a promuovere, nell’ambito dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, un programma di attività a favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Un plauso per l’organizzazione e l’altissima riuscita dell’evento va al Dirigente Scolastico – Dott. Carlo Orrù e alla Professoressa Paola Mura che si sono fatti promotori dell’iniziativa presso il Comando della Guardia di Finanza di Sassari e che, in accordo con il Comandante Provinciale, hanno inteso pianificare altri eventi similari nel corso del prossimo anno, anche su specifiche tematiche sociali di attualità. Com