A Londra sul London Bridge l’attentatore era il 28enne Usman Khan, in libertà vigilata.

Londra, 30 Nov 2019 – Ora a Londra, nell’era di BoJo, i terroristi o presunti tali, si giustiziano sul posto senza processo. Quindi giustizia sommaria senza che nessuno ne parli. Il fatto come tutti sanno, è successo ieri a Londra sul tristemente famoso London Bridge, dove l’altro anno furono trucidate da terroristi varie persone ed ieri hanno perso nuovamente la vita due londinesi, uccisi a coltellate e altri tre feriti, da Usman Khan, di 28 anni, in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo, ed ieri a sua volta è stato giustiziato da un poliziotto mentre si trovava immobilizzato a terra e già disarmato poco prima da valorosi cittadini che hanno affrontato l’accoltellatore, disarmato e poi consegnato alle forze dell’ordine londinesi.

Prima dell’attacco Khan stava partecipando a un evento a Londra ospitato da Learning Together, un’organizzazione con sede a Cambridge che lavora nell’istruzione dei carcerati. L’antiterrorismo britannica afferma che la polizia non sta attivamente cercando altri sospetti.

L’uomo indossava un finto giubbotto esplosivo. In un video, si vede l’aggressore a terra e altre persone in lotta con lui.

“La gente correva nel panico tra le urla, la polizia è arrivata subito e ha bloccato e evacuato