Maxi sequestro di “Narco Euro”: oltre 200 mila euro provento dell’attività di spacci di stupefacenti nascosti sotto il letto e in alcuni barattoli, arrestato 37enne di Cagliari.

Cagliari, 29 Nov 2019 – Lo scorso settembre, i carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari, a seguito del monitoraggio di piccoli spacciatori della zona di “Castello” del capoluogo sardo, hanno individuato un 37 enne di disoccupato, punto di riferimento per l’acquisto di cocaina e di grandi quantitativi di hashish. Quindi il giovane è stato sottoposto, in strada, a perquisizione personale e trovato in possesso di 18 dosi di cocaina. Il successivo controllo domiciliare e del garage ha permesso di rinvenire 15 chili di hashish, suddivisi in vari panetti (nascosti in uno scooter) e bilancini di precisione.

Poi all’interno della casa, sono stati invece trovati altri 100 grammi di cocaina e il denaro profitto dell’attività illecita e sequestrati in quell’occasione oltre 64.000 euro. Tale denaro era stato risposto nei cassetti di un comò in vari barattoli.

Quindi l’uomo, è stato dichiarato in arresto e rinchiuso nel carcere di Ca-Uta.

Gli ulteriori accertamenti svolti dagli investigatori dell’Arma dopo l’arresto del ‘ricco’ spacciatore, a casa dei genitori dell’arrestato, hanno permesso di rinvenire altri 150.000 euro circa. Il padre del 37enne, disoccupato di 61 anni, inizialmente si mostrato sorpreso da tale ritrovamento e poi ha cambiato versione ed ha detto che quella quantità di denaro era sua.

L’enorme disponibilità di contanti, conferma che lo spacciatore in carcere, fosse un importante fornitore per gli spacciatori di Cagliari.