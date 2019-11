Gb: colpi d’arma da fuoco sul London Bridge, un morto e 4 feriti uomo fermato dalla polizia

Londra, 29 Nov 2019 – Colpi d’arma da fuoco e polizia in azione a London Bridge, nel cuore di Londra. E’ di un morto e 4 feriti il primo bilancio ufficioso riferito da fonti di polizia a Sky News dell’attacco. Il morto non è l’aggressore, precisa l’emittente. La zona è stata isolata. Un uomo che correva con un coltello in mano è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco ed è stato fermato dalle forze dell’ordine. Al momento Scotland Yard non conferma se si tratti di un episodio di matrice terroristica. Secondo un reporter della BBC si tratterebbe di una rissa avvenuta sul ponte.

L’aggressore ha avuto una colluttazione con persone in abiti civili prima di essere neutralizzato della polizia, intervenuta pochi minuti dopo l’allarme scattato alle 14 ora locale circa, le 15 in Italia. Lo mostrano le immagini di un video rimbalzato sui media britannici, dove si vede un uomo per terra, presumibilmente l’aggressore, e alcune persone che sembrano essere passanti in lotta con lui.

Scotland Yard ha annunciato di aver “fermato” un uomo armato con coltelli che a London Bridg aveva attaccato alcune persone. Lo si legge sull’account Twitter della polizia britannica, in un aggiornamento nel quale si fa riferimento ad “alcune persone” ferite, ma non alla morte dell’aggressore.