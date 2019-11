Lega all’attacco sul Mes. Salvini: “Da Conte attentato ai danni degli italiani, valutiamo esposto”

Roma, 28 Nov 2019 – Si svolgerà lunedì 2 dicembre, alle ore 13, l’informativa nell’Aula della Camera del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Mes. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Ed è in corso alla Camera un’assemblea congiunta dei parlamentari M5s con il capo politico Luigi Di Maio. La riunione serve a trovare una soluzione comune del gruppo sulla riforma del fondo salva-Stati.

“Il primo momento utile è lunedì, come sempre sarò in parlamento, in modo trasparente, a riferire tutte le circostanze. Chi oggi si sbraccia a minacciare, io dico: Salvini vada in procura a fare l’esposto, e io querelerò per calunnia”. Lo afferma Giuseppe Conte da Accra riferendosi alle parole del leader della Lega sul Mes.

“Fermatevi finché siete in tempo: torniamo in Parlamento e ridiscutiamo tutto. Questo è un attentato alla sovranità nazionale”. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera, lanciando un appello al governo a tornare in Parlamento sul tema del Mes. “Conte ha compiuto un attentato ai danni degli italiani. I nostri legali stanno studiando l’ipotesi di un esposto ai danni del governo e di Conte”, per come ha agito sul Mes. Siamo di fronte a una totale mancanza di trasparenza, è il tradimento dell’Unione europea, roba da Unione Sovietica”. E ha aggiunto, riferendosi al Capo dello Stato: “Chiederemo un incontro al presidente della Repubblica, garante della Costituzione”.

Alle parole del leader Salvini fa eco il capogruppo a Montecitorio della Lega Riccardo Molinari. “​Il governo non ha rispettato il mandato del Parlamento, un fatto gravissimo. Chiediamo l’intervento di Mattarella, c’è da difendere la Costituzione e il parlamentarismo” ha affermato.

“La Lega sapeva del Mes e abbiamo detto la nostra nelle sedi in cui doveva essere fatto. Ci sono sedi informali in cui si preparano i negoziati e in quelle sedi abbiamo detto il nostro no. Poi l’abbiamo fatto nella sede Regina, in Parlamento, dove avremmo dovuto farlo?” ha detto Giancarlo Giorgetti. “Non accettiamo la ricostruzione artefatta di questi giorni. Se Conte ha cambiato idea nessun problema. Se ci ha ripensato venga in Parlamento e votiamo una risoluzione”.

“Salvini ha una pessima memoria: non ricorda di aver approvato il Mes quando era al governo ed ora sbraita e diffonde l’ennesima fake news sul governo. La verità è che si tratta di un meccanismo di solidarietà a tutela degli stati più deboli, ma a quanto pare non è questo che vuole la Lega”. Lo afferma Massimiliano Smeriglio, europarlamentare indipendente eletto nelle liste del Pd.