Contrasto allo spaccio di stupefacenti: militari della Gdf di Cagliari arrestano spacciatore originario della Guinea Bissau nella centralissima Piazza Del Carmine.

Cagliari, 28 Nov 2019 – Ieri, i Baschi Verdi e i Cinofili della Seconda compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari hanno arrestato uno spacciatore ventenne originario della Guinea Bissau.

I Finanzieri, transitando pressi della centrale Piazza, hanno notato un andirivieni di diverse persone verso uno straniero, movimenti connotati da atteggiamenti sospettosi da parte di tutti ed in particolare da chi era il principale punto di riferimento di questi contatti.

Dopo una veloce attività di appostamento, i finanzieri hanno notato una vera e propria attività di cessione di sostanze stupefacenti e quindi hanno deciso d’intervenire e sottoporre a controllo lo spacciatore: le operazioni, eseguite con l’ausilio delle unità cinofile antidroga, hanno poi consentito di rinvenire, addosso all’uomo, 16,5 grammi di marijuana (divisi in 11 dosi) e 10 euro, provento dell’attività di spaccio.

L’extracomunitario è stato quindi dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto in attesa del processo che si svolgerà il prossimo 3 dicembre.

Nel medesimo contesto operativo è stato segnalato alla Prefettura l’acquirente della sostanza stupefacente, un giovane del Gambia, trovato in possesso di un grammo di marijuana, nonché, a seguito di controlli delle unità cinofile estesi a tutte le persone che si trovavano in quel momento nella piazza, un altro ragazzo gambiano, per il possesso di 0,7 grammi di hashish

Nel corso del 2019, l’azione della Guardia di Finanza di Cagliari nel settore del contrasto allo spaccio e diffusione delle sostanze stupefacenti, che vede le pattuglie del Corpo, da un lato, operare quotidianamente sul territorio, dall’altro, effettuare complesse e articolate indagini volte a individuare e reprimere i canali di alimentazione delle sostanze stupefacenti, ma anche prestare la propria collaborazione – in particolare quella delle unità cinofile – alle altre Forze di Polizia parimenti impegnate al contrasto del fenomeno, ha complessivamente condotto alla segnalazione alla Prefettura di 302 soggetti (di cui 38 minori), alla denuncia alla Autorità Giudiziaria di 69 persone (di cui una minorenne), all’arresto di 48 spacciatori ed al sequestro di 18,1 kg di cocaina, 6,7 kg di marijuana, 21,7 kg di hashish, 6 kg di eroina e 91 spinelli.