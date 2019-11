Nella tarda mattinata di oggi a Strasburgo via libera dal parlamento Ue a Commissione Von der Leyen: “Nuovo inizio, una squadra eccezionale”.

Strasburgo, 27 Nov 2019 – Il Parlamento europeo ha approvato la Commissione di Ursula Von der Leyen. I voti favorevoli sono stati 461, i contrari 157, 89 gli astenuti. Von der Leyen ha ottenuto molti più voti di quanti ne ottenne da sola a luglio, quando fu eletta presidente della nuova Commissione con 383 voti, e più di quanti ne ottenne cinque anni fa il suo predecessore Jean-Claude Juncker (423 voti a favore, 209 contro e 67 astensioni). Ora toccherà il Consiglio europeo proclamare la nuova Commissione che si insedierà il prossimo primo dicembre.

Il Movimento 5 Stelle si divide nel voto alla commissione Ursula Von der Leyen. Secondo quanto si apprende 10 eurodeputati pentastellati hanno appoggiato il nuovo esecutivo comunitario, due hanno votato contro e due si sono astenuti.

“Congratulazioni a Ursula Von der Leyen! Con il voto di oggi, l’Europarlamento ha ribadito la sua incrollabile fiducia in lei e nel suo staff della Commissione. Per lei oggi comincia un nuovo viaggio. So che sotto la sua leadership vedremo un ‘Ue più forte, più verde e più digitale. Le auguro il meglio”. Così su Twitter Jean-Claude Juncker, predecessore della nuova presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.

“Grazie al lavoro del Parlamento, la nuova Commissione europea è pronta per iniziare il suo lavoro. I miei migliori auguri alla presidente Von der Leyen e la sua squadra. Lavoriamo insieme per cambiare l’Europa in meglio e agire sulle questioni che contano di più per gli europei”, ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dopo il voto dell’Eurocamera.

“La Commissione parte con un consenso in Parlamento addirittura superiore a quello della Commissione precedente, e questo è di buon auspicio. La mia priorità assoluta sarà il rilancio della crescita, c’è molto da fare e da cambiare per rilanciare la crescita in Europa, renderla più sostenibile sul piano ambientale e sociale”, dice il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, dopo il voto di fiducia del Parlamento europeo alla Commissione.

“Abbiamo costruito un’equipe europea eccezionale, oggi chiedo il vostro sostegno per un nuovo inizio per l’Europa”, ha detto la presidente eletta della Commissione europea Ursula Von der Leyen in plenaria al Parlamento europeo. “Nei prossimi 5 anni – ha aggiunto – la nostra unione porterà avanti una trasformazione di società e economia, è la cosa giusta da fare e non sarà semplice”.

“Ogni Stato membro dell’Ue si è impegnato per gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu – ha detto la presidente eletta della Commissione europea Ursula Von der Leyen in plenaria al Parlamento europeo Paolo Gentiloni gestirà il raggiungimento degli obiettivi ne è convinto e io credo in lui”. E la nuova Europa avrà la difesa dell’ambiente al vertice della sua agenda: “Prima l’Europa si muove e maggiori saranno i vantaggi per cittadini. Venezia sotto l’acqua è una questione vitale. Vediamo le foreste in Portogallo colpite da incendi