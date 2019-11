Confindustria Sardegna incontra il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano: energia e trasporti le emergenze da risolvere.

Cagliari, 26 Nov 2019 – Il Presidente degli Industriali Maurizio de Pascale, dopo avere ringraziato il Ministro per aver accettato l’invito di Confindustria, ha evidenziato le principali emergenze che, a parere degli imprenditori, sono da affrontare e risolvere per consentire al sistema produttivo regionale di uscire da una crisi che si prolunga ormai da troppo tempo. “Senza industria non c’è futuro”, ha detto riprendendo un’affermazione dello stesso Ministro. “Ma, per consentire all’industria sarda di uscire dalla crisi è necessario uno sforzo congiunto del Governo nazionale a supporto delle iniziative delle forze politiche, economiche e sociali della regione”.

Energia e Trasporti le due problematiche principali messe in evidenza.

Per quando riguarda la tematica energetica, è stato ribadito che occorre concentrare l’attenzione su due questioni prioritarie: il processo di decarbonizzazione e la metanizzazione dell’isola.

Per quanto riguarda le previsioni del PNIEC relativamente al processo di phase-out dal carbone si è sottolineato come non sia adeguatamente considerata la peculiare situazione della Sardegna. Nell’isola, infatti, l’abbandono completo del carbone non sarà attuabile nel 2025 se non in presenza di interventi ed investimenti specifici che a tutt’oggi appaiono assolutamente irrealizzabili entro tale data. Il processo di decarbonizzazione risulta inoltre particolarmente impattante non solo sulla sicurezza e stabilità del sistema elettrico e sull’equilibrio energetico regionale ma anche sulle attività economiche e produttive esistenti e sugli importanti investimenti industriali già programmati.

Il tema della decarbonizzazione è strettamente legato a quello della metanizzazione. La mancanza del metano nell’isola comporta uno svantaggio economico per imprese e cittadini stimato intorno a 500 milioni di euro/anno. Si registrano pertanto con preoccupazione alcune posizioni manifestate da importanti esponenti del Governo e della maggioranza che lo sostiene, contrarie alla volontà della quasi totalità della popolazione sarda, della Giunta Regionale, delle forze politiche e delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali. Com