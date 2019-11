Ottana (Nu), 25 Nov 20019 – Questa mattina alle ore 11:10, sulla SS 131 DCN al km 38+700, nel territorio del comune di Oniferi, si è verificato un sinistro stradale autonomo che ha visto coinvolta un Bmw che, per cause in corso di accertamento, sulla sede stradale resa viscida dalla pioggia è sbandata e si è poi ribaltata finendo nel bordo strada.

L’auto riportava ingentissimi danni e l’autista, un 38enne di Sindia, in provincia di Nuoro, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro dove è stato trattenuto per accertamenti e cure. Non verserebbe in pericolo di vita.

Sul posto intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Ottana e della Stazione di Orotelli per garantire la sicurezza stradale ed eseguire i rilievi di legge, ed i Vigili del Fuoco di Nuoro e personale dell’Anas per ripulire la sede stradale.