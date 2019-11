Il Sindaco di Cagliari visita la Direzione Marittima di Cagliari

Cagliari, 25 Nov 2015 – Quest’oggi il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu Sindaco ha visitato la Direzione Marittima di Cagliari.

Giunto presso la sede storica il Sindacoè stato accolto dalDirettore Marittimo della Sardegna Centro Meridionale Capitano di Vascello (CP) Giuseppe MINOTAURO.

Dopo un colloquio con il Comandante Minotauro, il Sindaco ha successivamente incontrato gli Ufficiali della Capitaneria di Porto di Cagliari presso la Sala Conferenze della Direzione Marittima,dove ha avuto luogo un briefing operativo. Nel corso del predetto briefing sono stati illustratii diversi compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto ed è stata fornita una panoramica sulle dinamiche legate alle diverse realtà locali ricadenti all’internodella giurisdizione della Direzione Marittima.

Nel prosieguo della visita, al fine difornirealSindacouna visione completa delle molteplici attività portuali, è stata predisposta una uscita a bordo di un’unità navale della Guardia Costiera.

Al termine dell’incontro Truzzu ha espresso “un ringraziamento di cuore al Comandante Minotauro e a tutto il personale della Capitaneria di Porto di Cagliari per la calorosa accoglienza, nella certezza e consapevolezza che una costante collaborazione reciproca sia la strada maestra per assicurare al nostro magnifico Porto e più in generale alla nostra città il lustro che si merita”. Com