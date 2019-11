Attività del personale della Polizia di Stato di Olbia: due minorenni nei guai per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Olbia, 23 Nov 2019 – Nell’ambito dell’attività di prevenzione, con particolare riguardo al fenomeno dell’immigrazione clandestina ed ai reati connessi allo spaccio di sostante stupefacenti, soprattutto fra i più giovani, nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Volanti, Squadra Anticrimine e Divisione Amministrativa del Commissariato P.S. di Olbia, con l’ausilio dell’unità cinofila della G.d.F., ha intensificato i controlli in alcuni luoghi della città, segnalati anche attraverso alle nuove applicazioni a disposizione del cittadino, tipo YouPol.

Tali servizi sono stati concentrati in piazza Mercato e tutte le zone ad essa collegate.

Il servizio ha portato al controllo di diverse attività commerciali, alcune delle quali non in regola e quindi sanzionate amministrativamente, all’identificazione di circa un centinaio di persone, all’accompagnamento di un cittadino del Pakistan in quanto risultato inottemperante ad un ordine di abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni, nonché al rinvenimento e sequestro di alcuni grammi di marijuana, abbandonati da sconosciuti che si sono dileguati alla vista degli agenti.

Sempre nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati connessi allo spaccio di stupefacenti, i poliziotti, qualche giorno fa, in via Nanni ad Olbia, ha identificato alcuni minorenni e nella circostanza un quattordicenne è stato trovato in possesso di 3.2 grammi di marijuana, mentre un diciassettenne suo amico, è stato segnalato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni, perché trovato in possesso di un sacchetto contenente 95.6 grammi sempre di marijuana custodito all’interno del suo zaino ed altri 5.5 gr dello stesso tipo di droga, occultato dal giovane nelle mutande.