Gdf Seconda compagnia di Cagliari scopre evasione di 54 mila euro da parte di una società immobiliare di Quartu S.E.

Cagliari, 19 Nov 2019 – I militari della Seconda Compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società con sede in Quartu Sant’Elena, operante nel settore immobiliare, che ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed IVA per i periodi d’imposta dal 2014 al 2016, occultando in tal modo al fisco ricavi per oltre 54 mila euro.

Le attività ispettive hanno avuto origine a seguito di attività di approfondimento di dati e notizie finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ai fini di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

Le operazioni di verifica si sono concentrate sull’analisi dei conti correnti e del rapporto tra entrate e uscite. E, quindi, confrontando le risultanze delle movimentazioni finanziarie con la contabilità della società, sono emerse alcune discrasie che hanno consentito ai Finanzieri di calcolare, per i tre anni sottoposti ad esame, il valore dei reali ricavi che la parte ha omesso di comunicare al Fisco, quantificato, complessivamente, in 54.572 euro con una conseguente evasione dell’I.V.A per 27.919 euro.

Il soggetto verificato, peraltro, non avendo presentato le previste dichiarazioni, è risultato essere evasore totale.