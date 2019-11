Gdf Cagliari – Scoperta evasione fiscale per oltre 294.000 euro.

Cagliari, 19 Nov 2019 – Nelle ultime ore, gli investigatori del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria del Comando provinciale della Gdf di Cagliari, hanno concluso un’attività ispettiva condotta nei confronti di una società operante nel settore industriale con sede operativa nell’iglesiente.

Durante i controlli i Finanzieri che hanno quindi preso in esame la contabilità dei due soggetti economici verificati rapportata con quanto da questi riportato nelle dichiarazioni dei redditi, ha consentito di acclarare, per gli anni dal 2016 al 2017, elementi positivi di reddito non dichiarati per 294.300 euro, somme derivanti da proventi straordinari.

Nel corso delle attività ispettive è infine emerso che la società, non avendo ottemperato alla registrazione di due contratti di finanziamento nei confronti di aziende alla stessa collegate, ha omesso di versare un’imposta di registro pari a 37.500 euro.