Personale della Polizia di Stato di Sassari arresta una 25 enne del Mali per detenzione di sostanze stupefacenti.

Sassari, 16 Nov 2019 – Ieri mattina, personale della Questura di Sassari ha arrestato un giovane di 25 anni, del Mali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, svolta dal personale della Squadra Mobile, è scaturita grazie ad una segnalazione giunta sul portale Youpol, di un cittadino straniero che stava trasportando sostanza stupefacente dalla penisola a questo Centro.

Gli investigatori, dopo un attento controllo delle liste d’imbarco su tutti i voli diretti nell’isola, hanno individuato la presenza di un cittadino che corrispondeva a quello indicato nella segnalazione e, quindi, il presunto corriere di droga è stato intercettato a Sassari, nei pressi del centro storico, precisamente in via San Donato, zona in cui emerge una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 25enne una volta fermato ha iniziato a dare segni di insofferenza, tensione, agitazione senza dare contezza della sua presenza in città.

Questi comportamenti hanno fatto nascere il sospetto negli operatori che il giovane potesse occultare dello stupefacente all’interno delle cavità addominali. E, infatti, una volta eseguita la perquisizione personale e dei bagagli, che hanno dato esito negativo, l’extracomunitario è stato sottoposto ad esami clinici presso il locale nosocomio, dai quali è emerso che aveva ingerito 52 ovuli per un peso complessivo di 650 grammi (565 gr. d’eroina e 85 gr. di cocaina), sicuramente destinato al mercato cittadino.

Quindi il trafficante è stato dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio, aggravato dall’ingente quantità, e dopo le formalità di rito è stato associato alla locale Casa Circondariale a Disposizione dell’A.G.

L’attività rientra nei controlli disposti dal Questore di Sassari a seguito delle numerosi esposti e segnalazioni di attività di spaccio nel Centro storico cittadino.