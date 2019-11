Il saluto del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu al nuovo arcivescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi

Cagliari, 16 Nov 2019 – “Saluto con immenso piacere il nuovo Arcivescovo della città metropolitana di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi, appena nominato da Papa Bergoglio”.

“Invio un saluto grato a monsignor Miglio che ha guidato, con grande autorevolezza, la Chiesa cagliaritana in anni difficili e che rinuncia al mandato per sopraggiunti limiti d’età”.

“Prestissimo incontrerò Monsignor Baturi: credo che il ruolo della Chiesa sia fondamentale in questi tempi, con il suo indirizzo valoriale e il lavoro concreto nel combattere la povertà e nel stare a fianco di chi ha bisogno”. Com

