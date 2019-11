Sindacati militari: Emanuela Corda e Giovanni Luca Aresta del M5S incontrano sindacati e Cocer a Roma per un confronto sulla norma: “Vogliamo portare a casa un risultato condiviso”.

Roma, 15 Nov 2019 – I deputati del Movimento 5 Stelle Emanuela Corda, Giovanni Luca Aresta e Antonio Del Monaco, hanno ricevuto 27 fra organizzazioni sindacali e Cocer alla Camera dei deputati per discutere della legge del M5S sulla “libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare”.

Emanuela Corda – si legge in un comunicato diffuso oggi – in apertura ha ricordato: “Questa legge ha un iter che parte da lontano. Noi del M5S ce ne stiamo occupando dalla scorsa legislatura. I problemi sollevati dalla Cedu e dalla Consulta, nonché dal Consiglio di Stato e quelli dell’assenso ministeriale sono ostacoli sui quali abbia lo lavorato duramente e stiamo continuando a farlo”.

Giovanni Luca Aresta ha rassicurato: “Il fatto che siamo qui significa che non vi abbiamo mai abbandonato e che vogliamo portare a casa un risultato condiviso. Il nostro obiettivo è dar seguito alle giuste istanze dei militari in ossequio al dispositivo della sentenza 120 della Corte Costituzionale. Non intendiamo fare nessuna legge annacquata. Questa legge dovrà essere però, ovviamente, condivisa in Parlamento. Sul tavolo c’è tanto lavoro e lo stiamo facendo”.

Successivamente – conclude la nota degli esponenti del M5S – hanno avuto la possibilità di intervenire rappresentanti di tutte le sigle presenti, esponendo le proprie osservazioni, critiche e proposte sulla norma in oggetto.

Ciò che è emerso è che la legge sia approvata al più presto e che le associazioni militari a carattere sindacale possano finalmente sedersi al tavolo della contrattazione e assolvere al ruolo che gli apparitene, superando l’istituto ancora in vigore dell’attuale rappresentanza militare. Com