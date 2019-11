Fine anno a Cagliari – Brindisi di mezzanotte con Vinicio Caposela

Cagliari, 15 Nov 2019 – Sarà Vinicio Caposela a salutare gli ultimi minuti del 2019 e a dare il benvenuto al 2020 nella notte di Capodanno che animerà Piazza Yenne, Piazza Santa Croce e Piazza San Giacomo per una festa diffusa che è stata confermata anche per questi festeggiamenti.

I dettagli della manifestazione di fine anno, sono stati illustrati questa mattina, venerdì 15 novembre, in una apposita conferenza stampa alla quale ha preso parte il Sindaco Paolo Truzzu, affiancato dal Presidente della Commissione Consiliare Attività Produttive, Turismo e Promozione del territorio, Pierluigi Mannino.

“I miei ringraziamenti – ha esordito il Sindaco Truzzu – vanno all’Assessore Alessandro Sorgia che ha predisposto tutto ma che non è potuto essere qui per un contrattempo personale. Abbiamo puntato ad un programma diffuso per coinvolgere quante più persone possibile e ci siamo mossi con grande anticipo in modo da poter avere tutto pronto per tempo. E ora stiamo lavorando per capire se possiamo arricchire la notte di Capodanno con un piccolo spettacolo pirotecnico”.

“Stiamo lavorando non solo per i festeggiamenti ma anche su tutto il periodo natalizio” ha aggiunto Pierluigi Mannino che ha introdotto una novità: “Vogliamo portare le casette di Natale anche in Piazza San Michele oltre alle altre solite location”.

Si parte alle 22,30 nei tre centri di aggregazione (in questa edizione non è stato previsto un appuntamento a Pirri perché negli anni precedenti la partecipazione di pubblico non è stata soddisfacente) con gli spettacoli principali. In Piazza Yenne sarà di scena Vinicio Caposela che dopo il brindisi di mezzanotte lascerà campo libero al DJ set di Nicola Musu che farà ballare la piazza fino all’1,30. In Piazza San Giacomo maggiore attenzione a Jazz e musica vintage con il gruppo “Mambo Django” e a seguire la band “Foxi & Harry”, mentre in Piazza Santa Croce sarà il funky a farla da padrone con le esibizione degli “Smash Hits” prima e il DJ set di “Bettosun” a seguire.

Ad aggiudicarsi l’intera organizzazione dei festeggiamenti è stata la Società “Vox Day”, unica partecipante alla gara d’appalto predisposta dal Comune e rappresentata in conferenza stampa da Davide Catinari. “La gara è stata fatta con molto anticipo e questo ci ha permesso di lavorare con calma al programma. Abbiamo deciso di puntare su Caposela come artista clou perché con la sua orchestra che lo accompagnerà sul palco offrirà un sound che spazierà su tutto il Mediterraneo per uno spettacolo diffuso”.

Oltre al Dirigente del Servizio Attività Produttive e Turismo, Giambattista Marotto, ha preso parte all’incontro con la stampa anche il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco. “Portiamo avanti – ha chiuso Tocco – un percorso importante sul piano della sicurezza perché vogliamo dare la possibilità a tutti di vivere serenamente i festeggiamenti”. Com