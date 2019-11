Comune di Cagliari – La tassa di soggiorno per migliorare la promozione della nostra città.

Cagliari, 15 Nov 2019 – Stamattina a Extra 2019 Salone nazionale del turismo extra-alberghiero, il sindaco Paolo Truzzu ha annunciato l’istituzione della tassa di soggiorno in città, da introdurre in seguito a un confronto e con la piena collaborazione delle associazioni di categoria.

“Il turismo cresce – sottolineai sindaco Paolo Truzzu – è un pezzo importante della nostra economia, e l’extra-alberghiero si conferma un settore trainante in città”.

Le presenze turistiche in città nel corso del 2018 sono state circa 600 mila, un numero significativo destinato a crescere.

“Con 1 euro a testa – conclude il sindaco – potremmo finanziare la Destination Management Organization ) Dmo), migliorare la promozione della nostra città, i servizi di accoglienza e incentivare l’occupazione e le attività produttive”. Com

