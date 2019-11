Attività dei carabinieri del comando provinciale di Nuoro nell’ambito di “Scuole Sicure”: proseguono i controlli dei carabinieri.

Tortolì (Nu), 15 Nov 2019 – I Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, stanno attuando numerosi dispositivi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e per la prevenzione dei reati in genere.

Nella giornata di mercoledì 13 novembre il tema è stato “Scuole Sicure” e in quest’ambito i militari della Stazione cc di Tortolì, supportati da una unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta (OR), hanno effettuato un mirato controllo all’interno e nel cortile del locale Istituto Tecnico Professionale.

Grazie al prezioso fiuto del pastore tedesco “Kira”, il personale dell’Arma ha rinvenuto, occultata in più punti, circa 10 grammi “marijuana”, suddivisa in più dosi, oltre a materiale per il confezionamento.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.