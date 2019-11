Roberto Spada nominato Amministratore e presidente di Air Italy

Olbia, 14 Nov 2019 – Air Italy S.p.A. con una nota informa che il Consiglio di Amministrazione di Air Italy si è riunito il 12 novembre scorso ed ha nominato il Dott. Roberto Spada Amministratore e Presidente.

La nomina del Dott. Spada segue la cessazione dall’incarico, effettiva dal 31 ottobre e pianificata da tempo, del precedente Presidente, Francesco Violante.

Il Signor Violante è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione nel settembre 2017 e da allora ha svolto un ruolo di supervisione sui numerosi cambiamenti nella compagnia aerea, inclusa la fase di rilancio avviata nel febbraio 2018 con il cambio di denominazione in Air Italy. A Violante sono stati espressi sinceri ringraziamenti e apprezzamenti per il suo inestimabile impegno e dedizione nel ruolo di Presidente, nonché i migliori auguri per i suoi prossimi progetti.

Al Presidente Spada sono state espresse le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di Air Italy. Com