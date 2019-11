A Buddusò un gruppo di ragazzina tra i 13 e 16 anni danneggiano auto in sosta: denunciati 8 minorenni dai carabinieri.

Buddusò, 14 Nov 2019 – Il 5 ottobre scorso, sei cittadini di Buddusò hanno subito il danneggiamento delle proprie e autovetture ad opera di sconosciuti che durante il loro raid distruttivo avevano divelto specchi retrovisori e rotto i vetri di diversi veicoli che erano stati parcheggiati nel centro storico. L’azione di vandalismo, compiuta nella tarda serata, ha arrecato pesanti danni economici ai proprietari, peraltro nella maggior parte dei casi non coperti da assicurazione.

Le indagini dei militari della Stazione del paese sono iniziate immediatamente per la ricerca degli autori e, grazie ad una lunga attività di analisi di tutti i sistemi di videosorveglianza presenti nel centro storico del paese, gli investigatori dell’Arma sono risaliti ad un gruppo di ragazzi che scorrendo la via, aveva letteralmente assaltato ogni autovettura che si trovava davanti, apparentemente per il solo “gusto” di danneggiare.

Le indagini dei Carabinieri sono state serrate per cercare di dare un nome agli autori, collaborando anche con altri Comandi Carabinieri e, dopo alcune settimana, si è giunti gradualmente ad identificare otto minori, residenti a Buddusò e Bono e tutti compresi tra i 13 ed i 16 anni.

I ragazzini sono stati tutti deferiti all’Autorità Giudiziaria per i Minorenni di Sassari e dovranno rispondere di danneggiamento aggravato in concorso.