Giovane di 27 anni di Cala Gonone arrestato dai carabinieri della Stazione di Dorgali per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.        

Dorgali, 13 Nov 2019 – I Carabinieri della Stazione di Dorgali hanno arrestato un 27enne di Cala Gonone per spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera i militari, impegnati in un servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato una Mercedes aggirarsi all’interno del paese con fare sospetto e poi individuata in località Iscrittiorè dove hanno osservato come un giovane del posto si fosse avvicinato all’auto del 27enne e insieme fossero rimasti a bordo per qualche minuto. Insospettiti, la pattuglia dell’Arma ha deciso di perquisire entrambi gli occupanti trovando addosso all’acquirente una dose di cocaina appena ceduta, mentre ben nascosta nell’abitacolo della vettura dello spacciatore, altre 5 dosi della stessa sostanza: nel suo portafogli i carabinieri hanno trovato inoltre diverse banconote, circa 700 euro, provento dell’attività illecita.

Quindi per il 27enne sono scattate le manette e dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Compagnia di Siniscola sono impegnati quotidianamente nel contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e, in questo periodo, intensificheranno la lotta al fenomeno soprattutto nei pressi dei plessi scolastici, per scongiurare il pericolo che i più giovani vengano a contatto con queste pericolose sostanze.