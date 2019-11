Gdf Cagliari: arrestato dai militari della Seconda compagnia di Cagliari un 30enne senegalese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Cagliari, 13 Nov 2019 – Ieri, a metà mattina, i Baschi Verdi della Seconda Compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari hanno arrestato un trentenne senegalese, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari mentre transitavano in via Roma nell’esecuzione di uno dei diuturni servizi di presidio e controllo economico del territorio, hanno notato, nei parcheggi del controviale di via Roma a Cagliari, dei movimenti circospetti tra un soggetto di colore ed un ragazzino, riconducibili, a prima vista, alla una cessione di sostanza stupefacente.

I Baschi Verdi sono quindi immediatamente intervenuti, fermando sia l’acquirente, un ragazzo minorenne residente nell’hinterland, sia lo spacciatore. E pertanto i finanzieri hanno accertato la vendita di una dose da 0,5 grammi di hashish ed hanno altresì sequestrato allo spacciatore altri 7,7 grammi di hashish – già divisi in dosi – e 92 euro in monete e banconote di piccolo taglio.

Il giovane di colore, con numerosi e peraltro recenti precedenti specifici, è stato quindi dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge in caserma è stato accompagnato e rinchiuso presso il carcere di Uta

Invece, il minorenne è stato segnalato alla locale Prefettura.