Comune di Cagliari – Il Bastione di Saint Remy si illumina di blu per la giornata Mondiale del diabete

Cagliari, 13 Nov 2019 – Domani giovedì 14 novembre, in occasione della Giornata mondiale del diabete, il Bastione di Saint Remy sarà illuminato di blu.

La Giornata Mondiale del diabete giunta al suo 28° anno, mette in campo almeno un migliaio di iniziative in tutta Italia legate alla conoscenza e alla prevenzione della patologia, spesso conosciuta poco, curata tardi, con tante complicanze. Una malattia sistemica che attacca vari organi, ma anche sistemica in senso metaforico, perché coinvolge nella sua gestione tutta la famiglia.

Condividi su...