Massimo Zanetti dirige, il 15-16 novembre, al Teatro Lirico i complessi artistici stabili e il giovane soprano egiziano Fatma Said al suo debutto a Cagliari

Cagliari, 12 Nov 2019 – La Stagione concertistica 2019 del Teatro Lirico di Cagliari prosegue, venerdì 15 novembre alle 20.30 (turno A) e sabato 16 novembre alle 19 (turno B), con il tredicesimo appuntamento che prevede l’esibizione di entrambi i complessi artistici stabili, Orchestra e Coro del Teatro Lirico, guidati da Massimo Zanetti, direttore d’orchestra milanese, ospite regolare dei più prestigiosi teatri d’opera che ritorna a Cagliari dopo essersi distinto sul podio di Carmen di Bizet (giugno/luglio 2018), e che dirige un interessante programma molto articolato e ricercato. Solista d’eccezione è il giovane soprano egiziano Fatma Said, al suo debutto a Cagliari, mentre il maestro del coro è Donato Sivo.

Il programma musicale delle due serate propone all’ascolto del pubblico: Salmo 13 per coro e orchestra op. 24 di Alexander Zemlinsky (Vienna, 1871 – New York, 1942); Tre Arie da concerto per soprano e orchestra: «Chi sa, chi sa, qual sia?» K. 582; «Vado, ma dove? O Dei!» K. 583; «Bella mia fiamma, addio!», «Resta, oh cara!», recitativo e aria K. 528 di Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791); Quarta Sinfonia in Sol maggiore per soprano e orchestra di Gustav Mahler (Kaliště, 1860 – Vienna, 1911).

