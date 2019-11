Personale della Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato un pregiudicato per evasione.

Cagliari, 11 Nov 2019 – Ieri mattina, intorno alle ore 11, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Cagliari si è presentato presso l’abitazione di Paolo Sanna, 65 anni di Cagliari, arrestato, insieme alla moglie, lo scorso 23 ottobre dai “Falchi” della Squadra Mobile, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli Agenti hanno trovato solo la moglie, mentre il marito era uscito per fare la spesa. Dopo circa trenta minuti Sanna ha fatto rientro con due buste della spesa giustificando che, la momentanea assenza con la violazione degli obblighi della detenzione domiciliare, era dovuta all’acquisto di alimentari.

Accompagnato negli Uffici della Squadra Volanti, dopo essere stato verificato che nel dispositivo di condanna non era prevista la facoltà di assentarsi, è stato nuovamente dichiarato in arresto in arresto per evasione.

Al termine delle formalità di rito, Sanna è stato accompagnato presso l’abitazione di residenza in attesa del processo di convalida con rito direttissimo da tenersi nella mattina di oggi.