Dolianova (Ca), 11 Nov 2019 – Prosegue sulla scia delle ultime indagini l’attività di contrasto al traffico e all’uso di sostanze stupefacenti dei carabinieri della compagnia di Dolianova, nella Trexenta.

Tre ragazzi di Ortacesus, di età compresa tra i 22 e i 27 anni, tutti facenti parte di una società sportiva dilettantistica, sono stati denunciati dai militari della Stazione di Senorbì per aver favorito e concesso l’uso, all’interno della struttura dell’associazione, di hashish, marijuana e cocaina.

In una operazione congiunta delle Stazioni cc di Siurgus Donigala e Suelli, è stato arrestato E. P., di 25 anni, di Seuni con precedenti di polizia, per detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Infatti, nell’abitazione del giovane, attirati ed insospettiti dall’inconsueto via vai, i militari hanno rinvenuto un fucile calibro 12 e 45 cartucce. Poi la perquisizione è stata estesa a tutti i vani dell’abitazione che ha poi permesso di trovare, nel sottotetto, 16 piante alte circa 2,5mt e 9 chili di marijuana divisa in sacchetti, 2 bilancini e materiale elettrico (lampade e aereatori) per la coltivazione dello stupefacente. Quindi per il 25 enne è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di arma e munizioni clandestine e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia cc di Dolianova in attesa del rito direttissimo previsto per domani presso il Tribunale di Cagliari.