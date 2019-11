Attentato in Iraq – Pais ai militari feriti: “Siamo orgogliosi di voi”. Il telegramma al sindaco di Orroli “La Sardegna è fiera di Paolo”.

Cagliari, 11 Nov 2019 – Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha inviato questa mattina un telegramma al sindaco di Orroli, paese di origine di Paolo Piseddu, l’incursore dell’esercito rimasto ferito ieri nell’esplosione di un ordigno durante una missione nel Kurdistan iracheno.

Esprimendo la piena vicinanza dell’intero Consiglio regionale al militare ferito e alla sua famiglia, il Presidente Pais ha formulato i migliori auguri per una rapida guarigione. “La Sardegna – si legge nel telegramma inviato al primo cittadino Antonio Orgiana – lo aspetta per riabbracciarlo. E’ motivo di orgoglio per l’intera isola l’alto valore della missione che Paolo con coraggio, onore e sacrificio svolge al servizio della pace”.

Il Presidente Pais ha ricordato anche gli altri quattro soldati italiani rimasti feriti ieri in Iraq e ha ringraziato le Forze armate per l’abnegazione con cui l’Esercito porta avanti gli impegni internazionali.