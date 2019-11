Incidente stradale a Gavoi: 20enne precipita in una scarpata per 15 metri ma ne esce quasi illeso dalla vettura, in ospedale per accertamenti.

Gavoi (Nu), 10 Nov 2019 – Alle ore 09:50 circa di oggi in Viale Repubblica del Comune di Gavoi, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta una Fiat Panda, che per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza sul manto stradale ed ha poi sfondato una rete di recinzione precipitando nella scarpata sottostante, fermandosi infine ad una distanza di 15 metri circa dell’asse stradale.

L’auto riportava ingenti danni ed il 20 enne di Gavoi che era al volante, è stato estratto dalla vettura e poi trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure. Non verserebbe in pericolo di vita.

Sul posto intervenuti i Carabinieri della Stazione di Gavoi e dell’aliquota Radiomobile di Ottana, per garantire la sicurezza stradale ed eseguire i rilievi di legge e i Vigili del Fuoco di Nuoro.