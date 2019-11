Gdf Porto Torres: scoperto dai militari un costruttore edile completamente sconosciuto al fisco: evasi oltre 1 milione e 200 mila euro tra Ipef, Irap e Ires.

Porto Torres (SS), 9 Nov 2019 – I finanzieri della Tenenza di Porto Torres, coordinati dal Comando Provinciale di Sassari, hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un costruttore edile di Castelsardo che ha permesso di ricostruire ricavi non dichiarati ai fini Ires ed Irap per oltre 1.100.000 euro, un’evasione di I.V.A per circa 90.000,00 euro, nonché Ires evasa per circa 40.000,00 euro.

L’attività s’inquadra in un più ampio contesto operativo scaturito da un monitoraggio delle società che operano nel settore del recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica che hanno omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi pur avendo ricevuto denaro per lavori eseguiti.

Privati e condomini, infatti, al fine di poter ottenere agevolazioni fiscali sotto forma di detrazione d’imposta, sono obbligati a saldare gli importi dei lavori edilizi attraverso i cosiddetti “bonifici parlanti”, con indicazione dei riferimenti della legge che prevede tali agevolazioni e dei dati fiscali del committente e dell’esecutore delle opere. E in seguito, proprio attraverso l’incrocio dei dati relativi ai corrispettivi pagati dai committenti dei lavori di ristrutturazione e degli importi successivamente dichiarati dai prestatori delle opere, è stato possibile individuare con precisione i redditi sottratti a tassazione da parte dell’impesa verificata.

Tale analisi, sviluppata anche con l’ausilio dei Reparti Speciali del Corpo, ha messo a disposizione della Guardia di Finanza di Sassari, per l’anno 2019, circa una ventina di soggetti con domicilio fiscale nella provincia nei confronti dei quali, al momento, sono stati ultimati 6 interventi ispettivi con un recupero a tassazione di oltre 2 milioni di euro ai fini delle imposte dirette con connesse violazioni anche ai fini Iva.