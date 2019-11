Agenti della Squadra Volanti di Cagliari rintracciano pregiudicato perché ricercato per la notificato di un ordine di carcerazione non più ai domiciliari ma in carcere.

Cagliari, 9 Nov 2019 – Proseguono senza sosta i controlli degli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza alternative alla detenzione in carcere. E in tale ambito, verso le 24 di questa notte, un equipaggio nel perlustrare le vie del quartiere “San Michele”, ha visto e riconosciuto nella in Via Monte Santo il pregiudicato Gianluca Medda, di 32 anni, di Cagliari che alla vista dei poliziotti ha cercato di dileguarsi con il chiaro intento di eludere un possibile controllo.

Gli Agenti lo hanno raggiunto e fermato e dal controllo telematico è emerso che il pregiudicato risultata ricercato per l’esecuzione di un ordine di carcerazione.

Quindi è stato accompagnato negli Uffici della Squadra Volanti dopo essere stato verificato che il Tribunale di Cagliari in data 22 agosto 2019 aveva emesso l’ordinanza di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e il ripristino della medesima misura cautelare in carcere, per l’espiazione della pena di anni 1 di reclusione.

Al termine delle formalità di rito, concluse con la notifica del provvedimento restrittivo, il Medda è stato accompagnato presso la Casa Circondariale “E. Scalas” di Uta.