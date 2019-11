Maltempo Sardegna – Allerta Gialla per Rischio Idrogeologico dalle 22 di giovedì 7 alle 18 di venerdì 8 novembre

Cagliari, 7 Nov 2019 – Interesserà la zona del Campidano il Bollettino di Allerta con codice Giallo per Rischio Idrogeologico che prevede una Criticità Ordinaria a partire dalle 22 di oggi, giovedì 7 e fino alle 18 di domani, venerdì 8 novembre.

L’emissione dell’Avviso si è resa necessaria a causa delle previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, con cumulati fino a moderati.

Non dovrebbe interessare, invece, il Campidano, l’Allerta Moderata (Arancione) che è scattata per l’Iglesiente e tutto il versante centro occidentale della Sardegna.

