Consiglio Sardegna – La commissione Autonomia si riunisce questo pomeriggio alle 15

Cagliari, 7 Nov 2019 – La Prima commissione (Autonomia), presieduta da Pierluigi Saiu (Lega), si riunirà questo pomeriggio alle 15. All’ordine del giorno: l’esame delle Proposte di legge n. 58 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), n. 50 (Legge di riforma e disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana, con relativa proposta di abrogazione della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza)), e n. 65 (Sostituzione del turnover del personale dipendente dell’Agenzia Forestas. Norme per il reperimento del personale).

