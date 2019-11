Comune di Cagliari – Nei Mercati Civici le informazioni su come comportarsi in caso di Allerta Meteo

Cagliari, 7 Nov 2019 – A partire da sabato 9 novembre, il Servizio Protezione Civile organizzerà alcune giornate informative presso i Mercati Civici cittadini per promuovere la cultura dell’autoprotezione e la diffusione delle misure preventive con particolare riferimento alle situazioni di Allerta Meteo.

Questo il calendario degli appuntamenti previsti per il mese di novembre con l’indicazione del giorno e del Mercato interessato:

sabato 9 Mercato di Is Bingias;

sabato 16 Mercato di San Benedetto:

sabato 23 Mercato di via Quirra;

sabato 30 Mercato di Sant’Elia.

Durante gli incontri, che prenderanno il via alle 9 per concludersi entro la mattina e che saranno tenuti dai dipendenti del Servizio Protezione Civile, i cittadini potranno effettuare la registrazione al servizio Ssms Allerta Meteo. Con questa registrazione, gli utenti del servizio, già operativo da tempo, riceveranno sul proprio cellulare, tempestivamente, tutti i Bollettini di Allerta Meteo e gli Avvisi di Condizioni Meteo Avverse. Com

