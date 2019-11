Arrestato per maltrattamenti in famiglia dal personale della Polizia di Stato di Sassari.

Sassari, 7 Nov 2019 – Nella serata di ieri, alle ore 21.00 circa, gli Agenti della Questura di Sassari hanno arrestato un 46 enne, sassarese, per maltrattamenti in famiglia.

Personale della Sezione Volanti è intervenuto presso un abitazione nel quartiere di Latte Dolce, dove era in corso una animata discussione tra coniugi. Una volta sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con la donna che ha chiesto il loro aiuto, la quale ha riferito di essersi allontanata da qualche giorno dalla casa familiare per le continue minacce di morte del proprio coniuge e di essere ritornata presso la propria abitazione per riprendersi i figli che avevano trascorso la notte precedente con il padre. Ma quest’ultimo, improvvisamente, ha dato ancora una volta in escandescenza minacciando ed insultando la suocera, che per l’occasione aveva fatto da tramite per il ritiro dei due figli, pretendendo un colloquio con la moglie ed ha quindi minacciato di trattenere i bambini se non fosse riuscito nell’intento.

Una volta all’interno dell’appartamento, gli agenti hanno più volte invitato l’uomo a calmarsi, ma quest’ultimo ha continuato ad inveire contro la moglie e la suocera, minacciandole e assumendo un atteggiamento ancora più aggressivo.

Pertanto l’uomo è stato bloccato, dichiarato in arresto e accompagnato presso gli uffici della Questura dove, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’A.G.

L’uomo per gli atteggiamenti assunti nei confronti degli Agenti è stato anche denunciato in stato di libertà per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Questa mattina è stato convalidato l’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria che nella circostanza ha disposto il divieto di avvicinamento alle persone offese.